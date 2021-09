Esecuzioni, amputazioni. Torna la giustizia talebana (ma forse non in pubblico) (Di venerdì 24 settembre 2021) Torna la giustizia talebana. I boia sono già pronti per le Esecuzioni delle pene capitali di assassini e le amputazioni degli arti di ladri nel risorto emirato islamico dell’Afghanistan anche se, forse, senza il sinistro autocompiacimento pubblico degli anni Novanta. A cancellare le residue speranze del mondo di un nuovo corso moderato degli studenti coranici è stato il mullah Nooruddin Turabi, attuale ministro del sistema carcerario e già vent’anni fa ministro della giustizia e capo del ministero per la propagazione della virtù e la prevenzione del vizio (la polizia religiosa), che ha anche avvertito l’Occidente di non immischiarsi negli affari interni del Paese. “Il taglio delle mani è necessario per la sicurezza”, ha detto Turabi intervistato ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021)la. I boia sono già pronti per ledelle pene capitali di assassini e ledegli arti di ladri nel risorto emirato islamico dell’Afghanistan anche se,, senza il sinistro autocompiacimentodegli anni Novanta. A cancellare le residue speranze del mondo di un nuovo corso moderato degli studenti coranici è stato il mullah Nooruddin Turabi, attuale ministro del sistema carcerario e già vent’anni fa ministro dellae capo del ministero per la propagazione della virtù e la prevenzione del vizio (la polizia religiosa), che ha anche avvertito l’Occidente di non immischiarsi negli affari interni del Paese. “Il taglio delle mani è necessario per la sicurezza”, ha detto Turabi intervistato ...

