Emerson Palmieri: «Avevo detto sì al Napoli, non so perché l’affare non si è concluso» (Di venerdì 24 settembre 2021) In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Emerson Palmieri parla anche del Napoli. In estate sembrava vicinissimo al club partenopeo. Si raccontava che era stato lo stesso tecnico, Luciano Spalletti, a chiamarlo per ritrovarlo da allenatore dopo averlo avuto quando era a Roma. «Dopo l’Europeo volevo giocare con continuità, sentirmi importante. Al Chelsea Avevo poco spazio e Mancini mi ha detto che ai miei livelli si deve stare sempre in campo. Ho parlato con Spalletti e dato il mio accordo al Napoli. Non so perché non si è fatto. Il Lione mi ha presentato un bel progetto e in due o tre giorni ho deciso. Credo di aver fatto un’altra scelta giusta. C’è un gruppo giovane e unito. E i brasiliani Paquetà, Guimaraes, Mendes, Henrique, mi hanno aiutato ad ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 settembre 2021) In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport,parla anche del. In estate sembrava vicinissimo al club partenopeo. Si raccontava che era stato lo stesso tecnico, Luciano Spalletti, a chiamarlo per ritrovarlo da allenatore dopo averlo avuto quando era a Roma. «Dopo l’Europeo volevo giocare con continuità, sentirmi importante. Al Chelseapoco spazio e Mancini mi hache ai miei livelli si deve stare sempre in campo. Ho parlato con Spalletti e dato il mio accordo al. Non sonon si è fatto. Il Lione mi ha presentato un bel progetto e in due o tre giorni ho deciso. Credo di aver fatto un’altra scelta giusta. C’è un gruppo giovane e unito. E i brasiliani Paquetà, Guimaraes, Mendes, Henrique, mi hanno aiutato ad ...

