CSP International | si riduce la perdita nel 1° semestre Pesa aumento materie prime

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di CSPFashion Group – società italiana quotata sull’MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore tessile – ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021. I ricavi netti sono passati da 33,2 a 35,1 milioni di euro, con un incremento del 5,8% rispetto al corrispondentedell’esercizio precedente. L’EBITDA è negativo per 0,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto al risultato negativo di 3,6 milioni di euro del primo2020, mentre il risultato netto è negativo per 2 milioni di euro (-5,5 nello stesso periodo di un anno fa). La Posizione Finanziaria Netta è negativa per 2,4 milioni di euro e si confronta con una posizione negativa di 4,7 milioni di euro al 30 giugno 2020 e con una posizione negativa di 0,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Commentando ...