Ciclismo | chi è Filippo Baroncini Uomo da classiche e cronoman Nel 2022 sarà alla Trek

Argento europeo, oro mondiale, nel giro di una settimana. Non è roba da poco: è Filippo Baroncini il nuovo fenomeno del Ciclismo tricolore, l'Uomo da classiche che tutta l'Italia attendeva. L'azzurro oggi ha conquistato il titolo iridato nella prova in linea under 23 con una sparata maestosa sul circuito di Lovanio, giungendo sul traguardo in solitaria a braccia alzate. Ma chi è Filippo Baroncini? Ai non addetti ai lavori suonerà nuovo questo nome, ma sicuramente non a chi segue assiduamente il Ciclismo. Il 2021 è stata la sua stagione magica, quella da sogno, ma già negli scorsi anni si era fatto vedere, a partire dagli juniores, con diversi piazzamenti di qualità, che lo avevano portato a vestire la maglia azzurra a soli 19 anni nelle varie ...

