Cecilia Rodriguez: il dettaglio del top è da impazzire (Di venerdì 24 settembre 2021) La bella Cecilia Rodriguez infiamma i social con il suo top da impazzire. Lo scatto è virale e i fan apprezzano Cecilia Rodriguez è sempre meravigliosa e oggi ha dimostrato ancora una volta di essere bellissima. L’outfit messo in luce con una foto pubblicata su Instagram è strepitoso e lo scatto fa impazzire tutta Milano. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 24 settembre 2021) La bellainfiamma i social con il suo top da. Lo scatto è virale e i fan apprezzanoè sempre meravigliosa e oggi ha dimostrato ancora una volta di essere bellissima. L’outfit messo in luce con una foto pubblicata su Instagram è strepitoso e lo scatto fatutta Milano. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

albertoMCMLXXXI : #StarInTheStar ricordo che non siamo su rai 1 ma su canale 5. Qui i vip sono leDonatella, Cecilia Rodriguez, il mago Otelma ecc... - Lorelei07224785 : RT @ErikaMandorlini: Mi spiegate perché Cecilia Rodriguez è a tutte le sfilate della fashion week? #mfw - ErikaMandorlini : Mi spiegate perché Cecilia Rodriguez è a tutte le sfilate della fashion week? #mfw - zazoomblog : Cecilia Rodriguez: Il selfie è scioccante non indossa nulla - #Cecilia #Rodriguez: #selfie - SpotandWeb : Nuova notizia: Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: i volti della nuova Guess Effect Grooming Campaign -