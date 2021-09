Caro energia, via libera del Consiglio ai tagli in bolletta: sul tavolo 3,5 miliardi (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Nel pomeriggio di ieri è arrivato l’ok del Consiglio dei Ministri al decreto per il taglio delle bollette di luce e gas. Sono circa 3,5 i miliardi di euro messi sul tavolo dal Governo per tamponare l’incremento del costo dell’energia che per il prossimo trimestre è stato stimato essere intorno ai 9 miliardi di euro. Le nuove misure del decreto sulle bollette intervengono a vantaggio degli oltre 3 milioni di persone che beneficiano del “bonus energia”. Si tratta – ha spiegato Palazzo Chigi – di nuclei che hanno un Isee inferiore a 8.265 euro annui, nuclei familiari numerosi (Isee 20.000 euro annui con almeno 4 figli), percettori di reddito o pensione di cittadinanza, utenti in gravi condizioni di salute. “Per costoro – è stato sottolineato – sono ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Nel pomeriggio di ieri è arrivato l’ok deldei Ministri al decreto per ilo delle bollette di luce e gas. Sono circa 3,5 idi euro messi suldal Governo per tamponare l’incremento del costo dell’che per il prossimo trimestre è stato stimato essere intorno ai 9di euro. Le nuove misure del decreto sulle bollette intervengono a vantaggio degli oltre 3 milioni di persone che beneficiano del “bonus”. Si tratta – ha spiegato Palazzo Chigi – di nuclei che hanno un Isee inferiore a 8.265 euro annui, nuclei familiari numerosi (Isee 20.000 euro annui con almeno 4 figli), percettori di reddito o pensione di cittadinanza, utenti in gravi condizioni di salute. “Per costoro – è stato sottolineato – sono ...

