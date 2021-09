British Airways abbandona idea brand low cost (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Il dietrofront di British Airways rispetto al progetto di creare il proprio brand low cost ha lasciato all’aeroporto di Londra Gatwick solo pochi voli a lungo raggio. Sono stati i piloti della compagnia aerea inglese j più fermi e decisi a opporsi al progetto. Una posizione netta che ha indotto British Airways a rinunciare al proposito di impiegare i propri velivoli Airbus 319 e 320 inquadrati in una flotta low cost, che sarebbe stata in competizione con easyJet. Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Il dietrofront dirispetto al progetto di creare il propriolowha lasciato all’aeroporto di Londra Gatwick solo pochi voli a lungo raggio. Sono stati i piloti della compagnia aerea inglese j più fermi e decisi a opporsi al progetto. Una posizione netta che ha indottoa rinunciare al proposito di impiegare i propri velivoli Airbus 319 e 320 inquadrati in una flotta low, che sarebbe stata in competizione con easyJet.

