Bomba Non è la Rai, La confessione choc: “Avevo 15 anni e andavo casa di Boncompagni. Ecco come facevo a guadagnare più delle altre” (Di venerdì 24 settembre 2021) Stanno nascendo sempre più polemiche su Non è la Rai e sull’ipotesi che alcune ragazze scendessero a compromessi pur di entrare in quel magico mondo creato da Gianni Boncompagni. Oggi Ilaria Galassi risponde alle accuse avanzate da Laura Colucci tramite una lunga intervista a FanPage. “Se è vero che alcune ragazze ricevevano un compenso più alto? Si, io ero tra quelle. Eravamo un gruppetto di dieci, venti ragazze che avevano un contratto diverso. Eravamo sempre noi a cantare, a fare i giochi. Non ricordo il compenso sinceramente. Però sì, su questo ha ragione Laura Colucci”. Secondo Ilaria Galassi, però, questo maggiore compenso era dovuto semplicemente a delle migliori prestazioni sul palcoscenico di Non è la Rai, e non di quelle che si possono avere nella vita dietro le quinte. Pur guadagnando di più, infatti, lei non è mai stata ... Leggi su cityroma (Di venerdì 24 settembre 2021) Stanno nascendo sempre più polemiche su Non è la Rai e sull’ipotesi che alcune ragazze scendessero a compromessi pur di entrare in quel magico mondo creato da Gi. Oggi Ilaria Galassi risponde alle accuse avanzate da Laura Colucci tramite una lunga intervista a FanPage. “Se è vero che alcune ragazze ricevevano un compenso più alto? Si, io ero tra quelle. Eravamo un gruppetto di dieci, venti ragazze che avevano un contratto diverso. Eravamo sempre noi a cantare, a fare i giochi. Non ricordo il compenso sinceramente. Però sì, su questo ha ragione Laura Colucci”. Secondo Ilaria Galassi, però, questo maggiore compenso era dovuto semplicemente amigliori prestazioni sul palcoscenico di Non è la Rai, e non di quelle che si possono avere nella vita dietro le quinte. Pur guadagnando di più, infatti, lei non è mai stata ...

