Atalanta, ecco i convocati per il big match contro l’Inter! (Di venerdì 24 settembre 2021) Per il big match Inter-Atalanta, in programma domani 25 settembre alle ore 18:00, il mister della Dea, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei 22 calciatori disponibili. I grandi assenti per la sfida di domani sono Muriel e Hateboer. Di seguito la lista: Portieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Demiral, Djimsiti, Gosens, Lovato, Maehle, Palomino, Pezzella, Toloi, Zappacosta. Centrocampisti: De Roon, Freuler, Koopmeiners, Pasalic, Pessina. Attaccanti: Ilicic, Malinovskyi, Miranchuk, Piccoli, Zapata LEGGI ANCHE: Inter-Atalanta, buone notizie per Inzaghi: recuperato un big! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021) Per il bigInter-, in programma domani 25 settembre alle ore 18:00, il mister della Dea, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei 22 calciatori disponibili. I grandi assenti per la sfida di domani sono Muriel e Hateboer. Di seguito la lista: Portieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Demiral, Djimsiti, Gosens, Lovato, Maehle, Palomino, Pezzella, Toloi, Zappacosta. Centrocampisti: De Roon, Freuler, Koopmeiners, Pasalic, Pessina. Attaccanti: Ilicic, Malinovskyi, Miranchuk, Piccoli, Zapata LEGGI ANCHE: Inter-, buone notizie per Inzaghi: recuperato un big! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

samuele_indirli : ??#InterAtalanta, ecco con chi probabilmente scenderanno in campo entrambe le squadre. ?????? - FcNightmares : RT @FcNightmares: Visto il grande successo. Ecco il bonus track per @FedericoCamoral e @FraMonteleone4 Stagione 13-14 Inter-Atalanta 1-2… - Pall_Gonfiato : #Atalanta - Ecco la lista diramata da Gianpiero #Gasperini per il match contro l'#Inter #SerieA #InterAtalanta - MentalitNeroaz1 : ??? | #News . Ecco la designazione arbitrale di Inter-Atalanta: ARBITRO: Maresca ASSISTENTI: Colarossi, Prenna IV U… - sportli26181512 : I 5 pensieri Agresti: Insigne dà una lezione a Dybala e Kessie: leader alla faccia del contratto. Juve, Locatelli i… -