Anguissa è onnipresente Ora è nel nostro salotto e sta insegnando le tabelline al piccolo

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il mio Scansdoria – Napoli 0-4 L’Inter ha rimontato a Firenze, il Milan dei giovani ha sofferto e battuto 2-0 l’ostico Venezia e il Chievo ha superato con qualche patema lo Spezia e centrato la prima vittoria in campionato. Per la prima volta, le tre favorite sono riuscite a vincere contemporaneamente. I giornali hanno potuto così tirare un sospiro di sollievo con titoloni che stavano ammuffendo, tipo: “welcome back, big Three”, “ullallà, adesso si fa sul serio”, “Ne resterà soltanto una”, “chitemmuort, non vendevamo più una copia”. E le tv hanno potuto finalmente scavare nella polvere un sondaggio pronto da mesi. Vota i sosia: Dzeko e Lautaro vs Milito ed Eto’o; Brahim e Leao vs Gullit e Van Basten; Kean e Chiesa vs Bernardi e Cossato. Chi si somiglia di più? Così il Napoli è stato chiamato di nuovo a vincere conoscendo i risultati delle avversarie per confermare il primo posto. ...