Angelo Calculli Manager di Achille Lauro: edito da 24 ORE Cultura (Di venerdì 24 settembre 2021) Non lo vedo, eppure lo vedo. La conversazione avviene su Teams, ma senza video, la sua voce è gentile, precisa, accento romano, quasi formale nei modi. Io, però, lo vedo, o meglio, lo ricordo, per come l’ho ascoltato dal vivo sul palco dell’Alcatraz di Milano nel novembre del 2018, prima dei tre anni che hanno fatto di Achille Lauro il performer italiano più conosciuto e controverso delle ultime edizioni di Sanremo. Avvocato Angelo Calculli Manager Era il momento in cui la musica trap arrivava alle orecchie mainstream, l’anno del grande successo di Thoiry, quando nessuno si sarebbe aspettato di vederlo, pochi mesi dopo, per la prima volta, sul palco dell’Ariston. La copertina del libro “Achille Lauro”, edito da 24 ORE Cultura ... Leggi su cityroma (Di venerdì 24 settembre 2021) Non lo vedo, eppure lo vedo. La conversazione avviene su Teams, ma senza video, la sua voce è gentile, precisa, accento romano, quasi formale nei modi. Io, però, lo vedo, o meglio, lo ricordo, per come l’ho ascoltato dal vivo sul palco dell’Alcatraz di Milano nel novembre del 2018, prima dei tre anni che hanno fatto diil performer italiano più conosciuto e controverso delle ultime edizioni di Sanremo. AvvocatoEra il momento in cui la musica trap arrivava alle orecchie mainstream, l’anno del grande successo di Thoiry, quando nessuno si sarebbe aspettato di vederlo, pochi mesi dopo, per la prima volta, sul palco dell’Ariston. La copertina del libro “”,da 24 ORE...

Advertising

zazoomblog : Angelo Calculli Manager Laureato in Scienze Politiche e in Giurisprudenza. Nel 2000 inizia un percorso di scrittura… - zazoomblog : Angelo Calculli Manager Laureato in Scienze Politiche e in Giurisprudenza. Nel 2000 inizia un percorso di scrittura… - zazoomblog : Angelo Calculli linkedin: Amazon Prime chiama in causa Achille Lauro - #Angelo #Calculli #linkedin: #Amazon - ExitoStyle : Angelo Calculli linkedin: Amazon Prime chiama in causa Achille Lauro - zazoomblog : Angelo Calculli Manager: Achille Lauro in completo scuro Gucci al concerto dell’inaugurazione del Tempo delle Donne… -