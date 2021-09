Afghanistan: Draghi all'Onu, governo non inclusivo, dimostri con fatti non parole (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “L'Italia è da sempre impegnata per promuovere il rispetto dei diritti umani nel mondo, e in particolare nell'ultimo triennio con una presenza attiva nel Consiglio per i Diritti Umani. La composizione del nuovo esecutivo afghano non risponde alle aspettative della comunità internazionale di un governo inclusivo e rappresentativo delle diverse componenti etniche, sociali e religiose del Paese. I nuovi governanti devono dimostrare con le loro scelte, e non solo a parole, di credere nel rispetto delle libertà individuali”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “La crisi afghana – rimarca il presidente del Consiglio - deve essere affrontata anche per quanto riguarda le ripercussioni sulla stabilità ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “L'Italia è da sempre impegnata per promuovere il rispetto dei diritti umani nel mondo, e in particolare nell'ultimo triennio con una presenza attiva nel Consiglio per i Diritti Umani. La composizione del nuovo esecutivo afghano non risponde alle aspettative della comunità internazionale di une rappresentativo delle diverse componenti etniche, sociali e religiose del Paese. I nuovi governanti devono dimostrare con le loro scelte, e non solo a, di credere nel rispetto delle libertà individuali”. Così il premier Mario, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “La crisi afghana – rimarca il presidente del Consiglio - deve essere affrontata anche per quanto riguarda le ripercussioni sulla stabilità ...

