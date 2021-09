Varriale su Sampdoria-Napoli | “Il migliore non è Osimhen”

Advertising

Vik_Sc : @realvarriale @sscnapoli @sampdoria @victorosimhen9 @Lor_Insigne @FabianRP52 Oramai la bile degli juventini è marci… - alfonso_alfio : @realvarriale @sscnapoli @sampdoria @victorosimhen9 @Lor_Insigne @FabianRP52 Grande Varriale la seguirò sempre....F… -

Ultime Notizie dalla rete : Varriale Sampdoria

SpazioNapoli

Fra gli altri è intervenuto Enrico, giornalista Rai: "Spiace per i tanti bravi colleghi ... tutto liscio invece all'ora di pranzo per Empoli -in quanto in contemporanea su Sky. Ai ...... che dopo un Inter -finito 1 - 1 si mise a leggere non solo nel pensiero di Thohir, e ... Enricoe Abel Balbo dovettero fare ricorso alla moral suasion per evitare l'incidente ("Abel ...Il Napoli vince con la Sampdoria, al termine della partita arriva il commento del giornalista Rai Enrico Varriale.Enrico Varriale, giornalista, ha pubblicato sul suo profilo Twitter, il suo breve ma incisivo commento alla bellissima vittoria del Napoli sulla Sampdoria. “Incanta Napoli al secondo 0-4 in 4 giorni.