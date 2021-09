Varoufakis a TPI | “Draghi favorisce banche ed élites | in Italia una post-democrazia”

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 settembre 2021) L’diè “una grande contraddizione”: non è più una, ma una “”. Lo dice l’ex ministro delle Finanze greco, Yanis, in una intervista con il direttore di TheInternazionale – TPI Giulio Gambino, pubblicata sul secondo numero della nostra rivista settimanale, in edicola da venerdì 24 settembre. “rappresenta l’élite corporativa finanziaria”, osserva, secondo cui l’attuale premierno “quando smetterà con la politica tornerà a lavorare per Goldman Sachs”. Nel colloquio con Gambino l’ex ministro ripercorre gli anni della crisi del debito greco e parla di un “patto trae Merkel” per salvare letedesche ...