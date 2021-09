Valle di Comino | la Regione Lazio conferma il riconoscimento del biodistretto

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 settembre 2021)– “La delibera regionale cheil, ai sensi dell’art 13 e dell’art. 4 del Regolamento Regionale ‘Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti’ di cui alla DGR 51/2021, ildi‘ è un’ottima notizia per il territorio, e per i comuni di Acquafondata, Atina, Alvito, Belmonte Castello, Casalattico, Casalvieri, Campoli Appennino, Fontechiari, Gallinaro, Pescosolido, Picinisco, San Biagio Saracinisco, Posta Fibreno, San Donato Val di, Settefrati, erotonda”. Così, in una nota, il consigliere regionale della LegaPasquale Ciacciarelli. !Ilconsolida l’aggregazione e il confronto dei diversi interessi ...