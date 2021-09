Uomini e Donne, Vanessa Spoto sul flirt tra Massimiliano e Eugenia: “Non si gioca con i sentimenti” (Di giovedì 23 settembre 2021) Nelle ultime ore il gossip riguardante Uomini e Donne ruota attorno ai presunti avvistamenti di Massimiliano Mollicone ed Eugenia Rigotti (rispettivamente ex tronista e corteggiatrice non scelta di Uomini e Donne) insieme in quel di Trento. E anche se non ci sono prove che la notizia sia vera, Vanessa Spoto, che dopo aver partecipato al talk show di Canale 5 è stata fidanzata qualche mese con Massimiliano, ha voluto lo stesso dire la sua. La rabbia di Francesco Monte: “Ignoranza inaudita!” L'ex tronista ed ex gieffino ha commentato sui social la notizia secondo cui lui e la fidanzata Isabella De Candia si sarebbero lasciati ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 settembre 2021) Nelle ultime ore il gossip riguardanteruota attorno ai presunti avvistamenti diMollicone edRigotti (rispettivamente ex tronista e corteggiatrice non scelta di) insieme in quel di Trento. E anche se non ci sono prove che la notizia sia vera,, che dopo aver partecipato al talk show di Canale 5 è stata fidanzata qualche mese con, ha voluto lo stesso dire la sua. La rabbia di Francesco Monte: “Ignoranza inaudita!” L'ex tronista ed ex gieffino ha commentato sui social la notizia secondo cui lui e la fidanzata Isabella De Candia si sarebbero lasciati ...

