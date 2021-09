Uomini e Donne, Sara e Biagio Di Maro si rifrequentano: 'Ti ha usata' (Di giovedì 23 settembre 2021) Fuoco e fiamme a Uomini e Donne, in particolar modo nel trono over. Questa volta l'attenzione si è riversata interamente su Biagio Di Maro. Il cavaliere napoletano, di recente ha rilasciato un'intervista al magazine del celebre dating show di Maria De Filippi e le sue parole hanno fatto centro nel cuore e nella mente della dama Sara Zilli. Quest'ultima si è mostrata ben disposta nei confronti di Biagio, consentendogli di ritornare a frequentarla. Tutto ciò non ha fatto altro che mandare in collera Tina Cipollari! Uomini e Donne, Sara riapre la porta a Biagio Di Maro ma Tina Cipollari non ci sta! Nel magazine di Uomini e Donne Biagio ha mosso delle ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 settembre 2021) Fuoco e fiamme a, in particolar modo nel trono over. Questa volta l'attenzione si è riversata interamente suDi. Il cavaliere napoletano, di recente ha rilasciato un'intervista al magazine del celebre dating show di Maria De Filippi e le sue parole hanno fatto centro nel cuore e nella mente della damaZilli. Quest'ultima si è mostrata ben disposta nei confronti di, consentendogli di ritornare a frequentarla. Tutto ciò non ha fatto altro che mandare in collera Tina Cipollari!riapre la porta aDima Tina Cipollari non ci sta! Nel magazine diha mosso delle ...

