The Electrical Life of Louis Wain | Benedict Cumberbatch e Claire Foy nel trailer

Benedict Cumberbatch e Claire Foy sono le star di The Electrical Life of Louis Wain, film di cui online è stato condiviso il trailer. The Electrical Life Of Louis Wain arriverà su Amazon Prime Video il 5 novembre e il trailer del film con star Benedict Cumberbatch e Claire Foy regala alcune anticipazioni sull'atteso progetto. Nel video viene infatti introdotto l'artista conosciuto per le sue opere in cui vengono ritratti gatti e animali con caratteristiche antropomorfe, mostrandone poi il legame con la donna amata e i problemi personali.

