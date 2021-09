Spegnimento di alcuni canali RAI e Mediaset dal 20 ottobre | il punto

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ci si avvia verso il primo verodeiRAI ein rappresentanza della prima tappa del passaggio al DVB-T2. Il mese prossimo RAI provvederà allo switch-off di 9 dei suoifarà altrettanto per 6 dei suoi. La scadenza, inizialmente fissata per il 15, è stata portata al giorno 20 del mese prossimo. Come vi avevamo raccontato in questo articolo, RAI passerà a MPEG4 le emittenti tematiche, lasciando su MPEG3 solo quelli principali (Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews24). Questo significa che gli utenti che non hanno una TV o un decoder compatibile con MPEG4, a partire dal 20non riusciranno più a vedere Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai Yoyo, Rai Storia, Rai Sport+ HD e Rai Scuola. ...