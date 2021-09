Quasi 13 anni di ombre, accuse e condanne cancellati dal verdetto di oggi (Di giovedì 23 settembre 2021) L'ipotesi della trattativa si concretizza nel 2008 su iniziativa di un gruppo di magistrati tra cui Ingroia e Di Matteo che danno credito alle rivelazioni di Massimo Ciancimino. Il ricatto di cosa ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 settembre 2021) L'ipotesi della trattativa si concretizza nel 2008 su iniziativa di un gruppo di magistrati tra cui Ingroia e Di Matteo che danno credito alle rivelazioni di Massimo Ciancimino. Il ricatto di cosa ...

Advertising

acmilan : #OnThisDay in 1926 ?????? San Siro was inaugurated. Our home now for almost 100 years ?? L'inaugurazione di San Siro… - fattoquotidiano : LADY HUAWEI TORNA IN CINA Meng Wanzhou era ai domiciliari in Canada da quasi tre anni con l'accusa di aver violato… - francescocosta : Nella storia dell'umanità ci sono 400 anni di cui non sappiamo quasi nulla. Un buco. Scomparvero la scrittura, l’ar… - JPCK72 : RT @MinistroEconom1: Finalmente dal 15 ottobre cesserà lo smart working nella Pubblica Amministrazione. Dopo quasi 2 anni di paralisi di tu… - mapiele : RT @amici_da: POLLICINO ha quasi terminato la cura ma per lui nessuna richiesta di adozione..lo so che li preferite cuccioli sani e belli m… -