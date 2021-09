Perché il caricabatterie unico introdotto dall'Ue non è una misura contro Apple (Di giovedì 23 settembre 2021) Venticinque anni dopo la moneta unica, l’Unione Europea adotterà il “cavetto unico”. O almeno, questa è la strada tracciata dalla proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea, con cui si vogliono armonizzare i cavi di collegamento e ricarica degli smartphone in commercio sul suolo comunitario. Niente più mini-Usb, basta con il cavo Lightning: se non ci saranno stop nel processo decisionale, da metà del 2024 l’unico cavo permesso sarà quello Usb-C. Stando ai calcoli della Commissione, “la riduzione di produzione e smaltimento di nuovi caricabatterie ridurrà la quantità di rifiuti elettronici di quasi mille tonnellate l’anno, producendo un risparmio (per i consumatori, ndr) di 250 milioni di euro l’anno per l’acquisto di adattatori non necessari” A chi suggerisce che questa sia una mossa ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 settembre 2021) Venticinque anni dopo la moneta unica, l’Unione Europea adotterà il “cavetto”. O almeno, questa è la strada tracciataa proposta di direttiva presentataa Commissione europea, con cui si vogliono armonizzare i cavi di collegamento e ricarica degli smartphone in commercio sul suolo comunitario. Niente più mini-Usb, basta con il cavo Lightning: se non ci saranno stop nel processo decisionale, da metà del 2024 l’cavo permesso sarà quello Usb-C. Stando ai calcoli della Commissione, “la riduzione di produzione e smaltimento di nuoviridurrà la quantità di rifiuti elettronici di quasi mille tonnellate l’anno, producendo un risparmio (per i consumatori, ndr) di 250 milioni di euro l’anno per l’acquisto di adattatori non necessari” A chi suggerisce che questa sia una mossa ...

