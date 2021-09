Nel futuro degli autonomi dopo il Covid ci saranno più welfare e lavoro in team (Di giovedì 23 settembre 2021) Le trasformazioni in corso, accelerate dal post pandemia, renderanno ancora meno definito e definibile il settore del lavoro autonomo. Cosa che però non deve portarci a rinunciare a un’analisi attenta, o peggio, a proseguire con i luoghi comuni. Il bacino di oltre 5 milioni di lavoratori indipendenti è molto composito e diversificato. I dati Istat dicono che il mondo degli autonomi è magmatico e che negli ultimi anni è in sofferenza. Un sistema da saper leggere ed interpretare, con uno zoccolo duro di professionisti iscritti agli ordini mediamente stabile e un’area in trasformazione, fortemente caratterizzata da scelte estemporanee fondate su convenienze e necessità fiscali non sempre stabili. Parliamo della parte più mobile del mercato del lavoro, ovviamente, ma che può dirci molto anche rispetto a quello che definito ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 settembre 2021) Le trasformazioni in corso, accelerate dal post pandemia, renderanno ancora meno definito e definibile il settore delautonomo. Cosa che però non deve portarci a rinunciare a un’analisi attenta, o peggio, a proseguire con i luoghi comuni. Il bacino di oltre 5 milioni di lavoratori indipendenti è molto composito e diversificato. I dati Istat dicono che il mondoè magmatico e che negli ultimi anni è in sofferenza. Un sistema da saper leggere ed interpretare, con uno zoccolo duro di professionisti iscritti agli ordini mediamente stabile e un’area in trasformazione, fortemente caratterizzata da scelte estemporanee fondate su convenienze e necessità fiscali non sempre stabili. Parliamo della parte più mobile del mercato del, ovviamente, ma che può dirci molto anche rispetto a quello che definito ...

Advertising

pfmajorino : Il candidato della destra a Milano cerca di buttarla in rissa perchè vuole dare un segnale ai suoi elettori che lo… - sandrogozi : Domenica 19 settembre sarò a Sasso Marconi (BO) per la festa di @ItaliaViva Emilia-Romagna intervistato dal profess… - giomalago : Quando @VioBebe e @art4sportONLUS chiamano è difficile dire di no, soprattutto per un evento così importante. Felic… - borzilidia : RT @ACLI_Roma: #ins2021 #vieperlabellezza #23settembre @borzilidia “Per noi #Corviale rappresenta la sintesi della nostra presenza sul terr… - PaolaSecondin : Megan Parker è una liceale che ha già progettato il suo futuro. Dopo il diploma andrà all'università e diventerà un… -