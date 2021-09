Letta: 'Con Conte c'è un rapporto positivo, vinceremo le politiche' (Di giovedì 23 settembre 2021) Letta ci "riprova" e, con una leadership più solida e stabile, quella di Conte, cerca di riprendere e rafforzare il filo dell'alleanza con i 5 Stelle che rischiava di rompersi a causa delle tensioni ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 settembre 2021)ci "riprova" e, con una leadership più solida e stabile, quella di, cerca di riprendere e rafforzare il filo dell'alleanza con i 5 Stelle che rischiava di rompersi a causa delle tensioni ...

Advertising

matteosalvinimi : In un governo senza Lega questi approvano in un minuto Ius Soli, Ddl Zan e figuriamoci cosa succederebbe con gli sb… - Agenzia_Ansa : Letta: 'Il Pd con Draghi sul patto per lavoro e crescita'. 'È il momento giusto. Sul modello di quello che fece Cia… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “In un governo senza Lega questi approvano in un minuto Ius Soli, Ddl Zan e figuriamoci cosa succe… - Dan_skorpio87 : RT @sarabanda_: Fa uno starnuto Letta - vuol far cadere il Governo. Salvini rallenta l'azione del Governo e rischia di non farci prendere… - sarabanda_ : RT @sarabanda_: Fa uno starnuto Letta - vuol far cadere il Governo. Salvini rallenta l'azione del Governo e rischia di non farci prendere… -