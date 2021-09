Lega: Letta, non può stare in maggioranza e opposizione (Di giovedì 23 settembre 2021) La divisione emersa anche ieri nella Lega sul voto alla Camera al green pass "credo sia un problema per tutti. Penso quindi sia importante che si chiariscano queste ambiguità. E il green pass è un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) La divisione emersa anche ieri nellasul voto alla Camera al green pass "credo sia un problema per tutti. Penso quindi sia importante che si chiariscano queste ambiguità. E il green pass è un ...

Advertising

matteosalvinimi : In un governo senza Lega questi approvano in un minuto Ius Soli, Ddl Zan e figuriamoci cosa succederebbe con gli sb… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “In un governo senza Lega questi approvano in un minuto Ius Soli, Ddl Zan e figuriamoci cosa succe… - matteosalvinimi : Una follia che la Lega cercherà di bloccare in ogni modo. Il 3 e 4 ottobre inoltre si voterà anche per rieleggere u… - blu_mirtillo : RT @PaolaSacchi3: Il cdx problemi ne ha e non vanno nascosti. Ma non si era mai visto giornali di area descriverli come un de profundis per… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Lega: Letta, non può stare in maggioranza e opposizione: (ANSA) - ROMA, 23 SET - La divisione emer… -