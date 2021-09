Le Iene 2021: chi ci sarà al posto della Marcuzzi? (Di giovedì 23 settembre 2021) Saranno 10 le donne che vedremo nella nuova stagione del programma di Davide Parenti. Dal 5 ottobre andrà in onda su Italia1 Le Iene 2021 con uno staff composto da tantissime donne che andranno a sostituire Alessia Marcuzzi. Chi sono le donne conduttrici de Le Iene 2021? Le donne che si alterneranno al fianco di Nicola Savino saranno tante e arrivano da ambienti molto diversi tra loro. Nelle prime puntate vedremo Elodie e Federica Pellegrini. Si andrà dalla musica quindi allo sport, non trascurando il giornalismo, la moda, il teatro. Gli altri nomi che vedremo alla conduzione del programma sono quelli della pallavolista Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 23 settembre 2021) Saranno 10 le donne che vedremo nella nuova stagione del programma di Davide Parenti. Dal 5 ottobre andrà in onda su Italia1 Lecon uno staff comda tantissime donne che andranno a sostituire Alessia. Chi sono le donne conduttrici de Le? Le donne che si alterneranno al fianco di Nicola Savino saranno tante e arrivano da ambienti molto diversi tra loro. Nelle prime puntate vedremo Elodie e Federica Pellegrini. Si andrà dalla musica quindi allo sport, non trascurando il giornalismo, la moda, il teatro. Gli altri nomi che vedremo alla conduzione del programma sono quellipallavolista Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e ...

Advertising

redazioneiene : Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de Le Iene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band… - redazioneiene : #ReferendumCannabis: boom di firme online. Per la prima volta nella storia le firme sono raccolte esclusivamente co… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Egonu e Pellegrini, grande novità in tv dal 5 ottobre - LauraFrigerio : Dieci donne per Le Iene - VedeleAngela : RT @leonemaschio: Il sottosegretario Sileri come medico ha violato la legge lavorando per una clinica convenzionata? | VIDEO - Le Iene http… -