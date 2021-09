"Le amministrative non sono un test. M5S compatto con Raggi" (Di giovedì 23 settembre 2021) “Il nuovo corso del Movimento nasce da un solido progetto che richiederà tempo per dispiegarsi appieno. Le amministrative non sono un test. Possono darci un buon segnale di incoRaggiamento, non altro. Siamo appena all’inizio, dobbiamo ancora costruire i nuovi organi centrali e la rete territoriale dei gruppi e dei forum”. sono le parole di Giuseppe Conte, ex premier e leader del M5s, in un colloquio con il Corriere della Sera. “Le persone vogliono una classe politica che pensi a loro e non continui a ripiegarsi su se stessa e su interessi di bottega” aggiunge Conte. Quanto alla sindaca di Roma ed alcune chat dei 5Stelle in cui verrebbe contestata per la questione rifiuti e cinghiali a spasso per la città, commenta: “Non scherziamo. Il Movimento non conosce divisioni, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) “Il nuovo corso del Movimento nasce da un solido progetto che richiederà tempo per dispiegarsi appieno. Lenonun. Posdarci un buon segnale di incoamento, non altro. Siamo appena all’inizio, dobbiamo ancora costruire i nuovi organi centrali e la rete territoriale dei gruppi e dei forum”.le parole di Giuseppe Conte, ex premier e leader del M5s, in un colloquio con il Corriere della Sera. “Le persone vogliono una classe politica che pensi a loro e non continui a ripiegarsi su se stessa e su interessi di bottega” aggiunge Conte. Quanto alla sindaca di Roma ed alcune chat dei 5Stelle in cui verrebbe conata per la questione rifiuti e cinghiali a spasso per la città, commenta: “Non scherziamo. Il Movimento non conosce divisioni, ...

