Juventus | tifosi furiosi con Rabiot per un video | «Passeggia mentre Chiesa si danna»

I tifosi della Juventus hanno puntato il dito contro Adrien Rabiot e per il suo atteggiamento in campo contro lo Spezia C'è un breve video che sta girando sui social dopo Spezia-Juve. Chiesa si danna l'anima per andare a recuperare il pallone che varrà il gol del 2-2, mentre Rabiot a pochi metri da lui cammina in campo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 I tifosi, furibondi, continuano a criticare l'indole eccessivamente flemmatica del francese. Ecco il video. La voglia di Chiesa e Rabiot di andarla a vincere pic.twitter.com/JnlOMZt37H — StradiVialli (@Marc0Esse) September 22, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

