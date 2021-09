Intervento al ginocchio per Rog: il comunicato ufficiale del Cagliari (Di giovedì 23 settembre 2021) Marko Rog si è sottoposto ad un nuovo Intervento chirurgico al ginocchio: ecco il comunicato ufficiale del Cagliari «Il calciatore Marko Rog è stato sottoposto ad Intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, eseguita presso la clinica Villa Stuart di Roma dal Prof. Pier Paolo Mariani, è riuscita perfettamente. Il centrocampista croato inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo, i tempi di recupero sono stimati in circa 6 mesi. Il coraggio e la determinazione che ti contraddistinguono ti aiuteranno a superare questa nuova prova, con noi sempre al tuo fianco. Ritornerai ancora più forte di prima: forza, Marko!». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Marko Rog si è sottoposto ad un nuovochirurgico al: ecco ildel«Il calciatore Marko Rog è stato sottoposto adchirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore deldestro. L’operazione, eseguita presso la clinica Villa Stuart di Roma dal Prof. Pier Paolo Mariani, è riuscita perfettamente. Il centrocampista croato inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo, i tempi di recupero sono stimati in circa 6 mesi. Il coraggio e la determinazione che ti contraddistinguono ti aiuteranno a superare questa nuova prova, con noi sempre al tuo fianco. Ritornerai ancora più forte di prima: forza, Marko!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

