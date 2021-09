Ilary Blasi scalpita, ma c’è un doppio addio: accadrà nelle prossime ore (Di giovedì 23 settembre 2021) La conduttrice di Canale 5, Ilary Blasi, è pronta a tornare in onda stasera con il suo ‘Star in the Star’. Nuova maschera e doppio addio: cosa succederà. Come di consueto anche questo giovedì sera andrà in onda su Canale 5 ‘Star in the Star‘. Il nuovo show Mediaset condotto da Ilary Blasi ha subito L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) La conduttrice di Canale 5,, è pronta a tornare in onda stasera con il suo ‘Star in the Star’. Nuova maschera e: cosa succederà. Come di consueto anche questo giovedì sera andrà in onda su Canale 5 ‘Star in the Star‘. Il nuovo show Mediaset condotto daha subito L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

TvCircle1 : Secondo appuntamento con il celebrity show '#StarInTheStar', guidato dalla mitica Ilary Blasi su #Canale5 - GossipItalia3 : Dopo le polemiche, Ilary Blasi torna su Canale 5 con una nuova puntata di “Star in the star” #gossipitalianews - GossipItalia3 : Ilary Blasi lascerà la conduzione? I suoi piani per il futuro #gossipitalianews - zazoomblog : Ilary Blasi clamoroso addio alla tv: “Soffro troppo” - #Ilary #Blasi #clamoroso #addio - MediasetTgcom24 : Secondo appuntamento con 'Star in the star' condotto da Ilary Blasi #starinthestar -