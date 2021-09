Il principe Harry criticato: “Sei un bugiardo” (Di giovedì 23 settembre 2021) La BBC ha trasmesso il documentario realizzato per rendere omaggio alla figura del principe Filippo, con le testimonianze di molti Windsor. Anche il principe Harry ha ricordato il nonno con parole affettuose e commoventi. Alcuni spettatori si sono lamentati sui social. Secondo loro il duca di Sussex non è stato sincero, viste le sue dichiarazioni contro la famiglia reale, rilasciate nei mesi scorsi. Il principe Harry? Un bugiardo. Almeno Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 23 settembre 2021) La BBC ha trasmesso il documentario realizzato per rendere omaggio alla figura delFilippo, con le testimonianze di molti Windsor. Anche ilha ricordato il nonno con parole affettuose e commoventi. Alcuni spettatori si sono lamentati sui social. Secondo loro il duca di Sussex non è stato sincero, viste le sue dichiarazioni contro la famiglia reale, rilasciate nei mesi scorsi. Il? Un. Almeno Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

FilippoCarmigna : Harry, il ricordo speciale del Principe Filippo: cos’ha svelato nel documentario - FilippoCarmigna : Harry e Meghan preparano il colpo di scena natalizio: l'estremo tentativo - giadinagrisu : RT @tempoweb: Il #principeHarry e #MeghanMarkle preparano il colpo di scena per #Natale: pronta la sorpresa @giadinagrisu #royalfamily #uk… - tempoweb : Il #principeHarry e #MeghanMarkle preparano il colpo di scena per #Natale: pronta la sorpresa @giadinagrisu… - IOdonna : Lo rivela un nuovo documentario della Bbc: Prince Philip: The Royal Family Remembers -