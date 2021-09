Il Milan e il razzismo | Gazidis in prima linea

(Di giovedì 23 settembre 2021) Poco fa è stato pubblicato dalil video con cui il club intende condividere i propri valori, contro ogni forma di intolleranza e discriminazione. La lettera di“Tutti noi alsiamo consapevoli di non potere sperare di risolvere da soli un problema come ilnella nostra società, o anche solamente nel mondo del calcio. Tuttavia, siamo convinti di avere la responsabilità di continuare a diffondere messaggi di speranza e ottimismo, riconoscendo che ogni piccola azione, l’atteggiamento quotidiano di ogni individuo e il nostro esempio, possa contribuire a un positivo cambiamento. Abbiamo costantemente ribadito il nostro impegno come Club per guidare il cambiamento, contro ogni forma di discriminazione: il video che vedrete è un’ulteriore iniziativa del nostro più ampio programma RespAct, ...

È stato trovato e ora dovrà scontare la sua 'pena', l'uomo che ha insultato il portiere del Mike durante la partita contro la . Ed è proprio la società torinese che gli ha inflitto la sanzione : prima ...Ennesimo caso di insulti razzisti, questa volta prima della partita Juventus -. Insulti razzisti contro Maignan prima di Juve -Purtroppo è risaputo, all'ignoranza non c'è mai fine però, essendo che siamo nel 2021, si spera che magari certi atteggiamenti facciano parte solamente del passato. Invece no, ci risiamo. Prima ...Tramite i suoi profili social ufficiali, l'AC Milan ha voluto condividere un video nel quale il club mette in evidenza i propri valori contro ogni forma ...Tutti noi al Milan siamo consapevoli di non potere sperare di risolvere da soli un problema come il razzismo nella nostra società, o anche solamente nel mondo del calcio.