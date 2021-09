I campioni da record di Tokyo 2020 incontrano Mattarella

(Di giovedì 23 settembre 2021) Lo ha detto anche Sergio, e a questo punto bisognerà accettare il susseguirsi delle stagioni: “Questa è stata una grande estate per il nostro sport”. Notti magiche, ma mica solo notti. Anche pomeriggi, sere, mattine. Di questa lunga estate azzurra ricorderemo l’inseguirsi delle gioie più che delle ore. Lo vedevi nelle facce degli atleti di, oggi al Quirinale per la riconsegna del tricolore (tutto autografato) al Presidente della Repubblica. “Siete stati squadra, avete manifestato amicizia e integrazione fra di voi”. Doveva succedere: il sipario prima o poi cala sempre. Anche su questa incredibile (incredibile, ma perché dovrebbe essere irripetibile?) estate italiana, con 109 medaglie,, titoli, successi, lacrime e inni. Il presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli ha parlato di ...

Bigazzi, Pittau e Borzi regionali juniores a Siena, cadetti sei volte sul podio a Campi Bisenzio Grosseto : È ...il titolo Matteo Pittau nel disco con un lancio a 42.60 e Thomas Borzi al...Mai come durante quest'estate lo sport ha dato l'immagine di "un paese vincente, resiliente, multietnico, inclusivo e solidale". Segno di una rinascita, come avvenne per le Olimpiadi di Roma nel 1960?Pietro Preziuso, Michele D'Onofrio e Marco Famoso sono "I Fraintesi", il trio campione assoluto di "Reazione a Catena"