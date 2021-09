Green pass sci e funivie, regole per tornare in pista (Di giovedì 23 settembre 2021) Green pass e regole precise per salvare la stagione sciistica 2020/2021. E’ quanto prevede il protocollo per la riapertura delle aree sciistiche e per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici a favore degli sciatori non agonisti e amatoriali. Tra i punti: Green pass obbligatorio per “l’accesso agli impianti” da sci per gli over 12, “favorire il più possibile la vendita online per gli accessi agli impianti”, “percorsi che garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro”, per le “seggiovie portata massima al 100% della capienza con uso obbligatorio della mascherina (chirurgica o superiore) ma la portata è ridotta all’80% se utilizzate con la chiusura delle cupole paravento”, per le cabinovie e le funivie “riduzione all’80% della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021)precise per salvare la stagione sciistica 2020/2021. E’ quanto prevede il protocollo per la riapertura delle aree sciistiche e per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici a favore degli sciatori non agonisti e amatoriali. Tra i punti:obbligatorio per “l’accesso agli impianti” da sci per gli over 12, “favorire il più possibile la vendita online per gli accessi agli impianti”, “percorsi che garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro”, per le “seggiovie portata massima al 100% della capienza con uso obbligatorio della mascherina (chirurgica o superiore) ma la portata è ridotta all’80% se utilizzate con la chiusura delle cupole paravento”, per le cabinovie e le“riduzione all’80% della ...

