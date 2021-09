Fino all’ultimo battito: quante puntate, durata e quando finisce (Di giovedì 23 settembre 2021) quante puntate sono previste per Fino all’ultimo battito, la nuova serie tv con Marco Bocci in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna. In totale quindi dodici episodi. La prima puntata verrà trasmessa giovedì 23 settembre 2021; l’ultima giovedì 28 ottobre 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche): Prima puntata: giovedì 23 settembre 2021, ore 21,25 Seconda puntata: giovedì 30 settembre 2021, ore 21,25 Terza puntata: giovedì 7 ottobre 2021, ore 21,25 Quarta puntata: giovedì 14 ottobre 2021, ore 21,25 Quinta puntata: giovedì 21 ottobre 2021, ore 21,25 Sesta puntata: giovedì 28 ottobre 2021, ore 21,25 durata Ma quanto dura (durata) ogni ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 23 settembre 2021)sono previste per, la nuova serie tv con Marco Bocci in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda seida due episodi ciascuna. In totale quindi dodici episodi. La prima puntata verrà trasmessa giovedì 23 settembre 2021; l’ultima giovedì 28 ottobre 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche): Prima puntata: giovedì 23 settembre 2021, ore 21,25 Seconda puntata: giovedì 30 settembre 2021, ore 21,25 Terza puntata: giovedì 7 ottobre 2021, ore 21,25 Quarta puntata: giovedì 14 ottobre 2021, ore 21,25 Quinta puntata: giovedì 21 ottobre 2021, ore 21,25 Sesta puntata: giovedì 28 ottobre 2021, ore 21,25Ma quanto dura () ogni ...

CarloCalenda : Noi continueremo ad ammazzarci di lavoro fino all’ultimo minuto dell’ultimo giorno come stiamo facendo da 12 mesi,… - _Pedro17_ : Abbiamo provato fino all’ultimo secondo di portarla a casa ma non siamo riusciti… peccato!! ma non molliamo. Grazie… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: FINO ALL'ULTIMO BATTITO, PRIMA PUNTATA: LA DISPERATA BATTAGLIA DI UN PADRE TRA ETICA E SENTIMENTI - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 23 SETTEMBRE 2021: UN GIOVEDÌ TRA FINO ALL'ULTIMO BATTITO, LUI È PEGGIO DI ME E STAR IN THE STAR - bubinoblog : FINO ALL'ULTIMO BATTITO, PRIMA PUNTATA: LA DISPERATA BATTAGLIA DI UN PADRE TRA ETICA E SENTIMENTI -