Eutanasia: superato 1 milione di firme (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono più di un milione gli italiani che hanno sottoscritto il Referendum Eutanasia Legale, a due settimane dalla consegna delle firme in Corte di Cassazione, prevista l'8 ottobre. L'obiettivo delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono più di ungli italiani che hanno sottoscritto il ReferendumLegale, a due settimane dalla consegna dellein Corte di Cassazione, prevista l'8 ottobre. L'obiettivo delle ...

Advertising

AurysKitchen : RT @Agenzia_Ansa: Referendum Eutanasia Legale, superato 1 milione di firme. Associazione Coscioni, pronta certificazione per 500 mila #ANSA… - GaetanoBresci9 : RT @Agenzia_Ansa: Referendum Eutanasia Legale, superato 1 milione di firme. Associazione Coscioni, pronta certificazione per 500 mila #ANSA… - Agenzia_Ansa : Referendum Eutanasia Legale, superato 1 milione di firme. Associazione Coscioni, pronta certificazione per 500 mila… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Referendum eutanasia legale, superato un milione di firme - LucianaCiolfi : RT @SkyTG24: Referendum eutanasia legale, superato un milione di firme -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia superato Referendum eutanasia legale, superato un milione di firme ... si può firmare anche online: ecco dove Intanto l'Aula della Camera esaminerà il prossimo 25 ottobre la proposta di legge sull'eutanasia, secondo quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo di ...

Eutanasia: superato 1 milione di firme Si tratta di "un risultato straordinario che arriva esattamente 15 anni dopo la lettera di Piergiorgio Welby al Presidente Giorgio Napolitano per chiedere l'eutanasia. Era il 23 settembre 2006 e l'...

Eutanasia: superato 1 milione di firme - Politica - ANSA Agenzia ANSA Eutanasia: superato 1 milione di firme Sono più di un milione gli italiani che hanno sottoscritto il Referendum Eutanasia Legale, a due settimane dalla consegna delle firme in Corte di Cassazione, prevista l'8 ottobre. L'obiettivo delle 50 ...

Eutanasia, superato 1 milione di firme per referendum Milano, 23 set. (LaPresse) - "Quindici anni dopo la lettera di Piergiorgio Welby al presidente Giorgio Napolitano per chiedere l'eutanasia, che rispose ...

... si può firmare anche online: ecco dove Intanto l'Aula della Camera esaminerà il prossimo 25 ottobre la proposta di legge sull', secondo quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo di ...Si tratta di "un risultato straordinario che arriva esattamente 15 anni dopo la lettera di Piergiorgio Welby al Presidente Giorgio Napolitano per chiedere l'. Era il 23 settembre 2006 e l'...Sono più di un milione gli italiani che hanno sottoscritto il Referendum Eutanasia Legale, a due settimane dalla consegna delle firme in Corte di Cassazione, prevista l'8 ottobre. L'obiettivo delle 50 ...Milano, 23 set. (LaPresse) - "Quindici anni dopo la lettera di Piergiorgio Welby al presidente Giorgio Napolitano per chiedere l'eutanasia, che rispose ...