Epic Games Store: il gioco gratis del 30 settembre annunciato, ed è imperdibile – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 23 settembre 2021) Epic Games Store ha anche annunciato il gioco gratis che verrà messo a disposizione su PC dal 30 settembre e si tratta di un titolo importante.. In corrispondenza con l’uscita del gioco gratuito di oggi, Epic Games Store ha svelato, come da tradizione, anche quello che sarà il gioco gratis previsto per la prossima settimana, che sarà disponibile a partire dal 30 settembre 2021. Si tratta di un solo gioco, salvo eventuali sorprese, ma è un titolo davvero molto interessante e praticamente imperdibile per chiunque sia minimamente interessato al genere strategico, visto che si tratta di Europa Universalis IV, il … Notizie ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 23 settembre 2021)ha ancheilche verrà messo a disposizione su PC dal 30e si tratta di un titolo importante.. In corrispondenza con l’uscita delgratuito di oggi,ha svelato, come da tradizione, anche quello che sarà ilprevisto per la prossima settimana, che sarà disponibile a partire dal 302021. Si tratta di un solo, salvo eventuali sorprese, ma è un titolo davvero molto interessante e praticamenteper chiunque sia minimamente interessato al genere strategico, visto che si tratta di Europa Universalis IV, il … Notizie ...

Advertising

GGalaxyit : Epic Games Store: The Escapists disponibile gratis per questa settimana, annunciato Europa Universalis IV per la pr… - Multiplayerit : Epic Games Store: il gioco gratis del 30 settembre annunciato, ed è imperdibile - Tech_Gaming_it : The Escapists GRATIS nell'Epic Games Store! Il prossimo gioco è Europa Universalis IV - svarioken : ?? Su store Epic, The Escapists gratuito! ?? LINK: • - spaziogames : Nuova settimana, nuovi giochi gratis. #EpicGames -