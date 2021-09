Elodie | Ornella Vanoni e Madame a Le Iene | svelate le 10 donne

(Di giovedì 23 settembre 2021)a Le: sono queste 3 delle 10che saranno nella nuova edizione del programma. La nuova stagione de Lepartirà il 5 ottobre sulle reti Mediaset e negli scorsi giorni la produzione aveva svelato che quest’anno ci saranno 10 grandialla conduzione. Saranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band, si alternerà alla conduzione “il meglio delle “ragazze” oggi in circolazione”. Sui social del programma in chiaroscuro era già stata svelata un’immagine con i volti delle 10 conduttrici. La sfida al pubblico era quella ad indovinare l’identità dei personaggi femminili dietro le ombre.è stata riconosciuta da molti. Il suo ruolo a Le, a dire il ...

Advertising

tvsorrisi : ESCLUSIVO TV SORRISI E CANZONI - Le 10 grandi donne a fianco di @NicoSavi a @redazioneiene! I nomi: Elodie, Paola E… - VelvetMagIta : #LeIene, svelati i nomi delle dieci conduttrici: da Ornella Vanoni a Elodie #VelvetMag #Velvet - mammatoppi : Madame, Federica , Elodie , Ornella Vanoni sarebbero più pronte di Giulia alla conduzione delle iene ? Ma rido fino… - MarioManca : RT @redazioneiene: Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de #leiene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band… Elod… - AerdnaXCI : ESCLUSIVO TV SORRISI E CANZONI - Le 10 grandi donne a fianco di @NicoSavi a @redazioneiene! I nomi: Elodie, Paola E… -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie Ornella

Nel nuovo cast della trasmissione ci saranno sicuramentee Federica Pellegrini , presenze di cui si era già vociferato negli scorsi giorni. Ma non solo, ancheVanoni , Elisabetta ...Con loro le altre conduttrici saranno, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnan,Vanoni e Michela Giraud. Tutte e dieci sono state invitate ...Le Iene quando ricominciano: conduttori, le 10 conduttrici e data di inizio su Italia 1. Quando iniziano Le Iene 2021 su Italia Uno ...Paola Egonu sarà una delle co-conduttrici de Le Iene, il celeberrimo programma che andrà in onda su Italia 1 a partire da martedì 5 ottobre. Mediaset ha infatti annunciato importanti novità per una de ...