Donna trovata morta in casa: è caccia all’uomo (Di giovedì 23 settembre 2021) Donna trovata morta accoltellata sul letto di casa. La polizia cerca una dei tre figli che si sarebbe dato alla fuga Il marito è rientrato a casa dal lavoro e ha trovato la moglie morta sul letto del loro appartamento, accoltellata. È successo a Cremona, al quinto piano di una palazzina in via Nuvolone 4. Secondo cremonaoggi, la vittima è Fatna Moukhrif, di 54 anni, madre di tre figli. I sospetti della polizia sono per uno di loro che si sarebbe dato alla fuga. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Denise Pipitone, la vicina di Anna Corona: “Qualcuno di notte uscì di casa” Ragazzo uccide la madre e fugge. A Cremona, Donna accoltellata nella loro abitazione #ANSA https://t.co/rXYUdhxtZk — Ansa Lombardia (@AnsaLombardia) September ... Leggi su ck12 (Di giovedì 23 settembre 2021)accoltellata sul letto di. La polizia cerca una dei tre figli che si sarebbe dato alla fuga Il marito è rientrato adal lavoro e ha trovato la mogliesul letto del loro appartamento, accoltellata. È successo a Cremona, al quinto piano di una palazzina in via Nuvolone 4. Secondo cremonaoggi, la vittima è Fatna Moukhrif, di 54 anni, madre di tre figli. I sospetti della polizia sono per uno di loro che si sarebbe dato alla fuga. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Denise Pipitone, la vicina di Anna Corona: “Qualcuno di notte uscì di” Ragazzo uccide la madre e fugge. A Cremona,accoltellata nella loro abitazione #ANSA https://t.co/rXYUdhxtZk — Ansa Lombardia (@AnsaLombardia) September ...

