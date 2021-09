Caso Eitan, prima udienza a Tel Aviv: in aula il nonno del bambino e la zia Aya. "Voglio che torni a casa" (Di giovedì 23 settembre 2021) Si tiene questa mattina, al tribunale della famiglia di Tel Aviv, la prima udienza del processo per la custodia di Eitan , unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone . Processo che " si legge su ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) Si tiene questa mattina, al tribunale della famiglia di Tel, ladel processo per la custodia di, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone . Processo che " si legge su ...

Advertising

raspa90 : RT @repubblica: Caso Eitan, comincia il processo a Tel Aviv. La zia entra in aula: 'Voglio che torni a casa al più presto [di Sharon Nizza]… - repubblica : Caso Eitan, comincia il processo a Tel Aviv. La zia entra in aula: 'Voglio che torni a casa al più presto [di Sharo… - franco_sala : RT @LaStampa: Tel Aviv, al via la prima udienza sul caso Eitan. La zia tutrice: “Voglio che torni subito a casa” - MassimGiannini : RT @LaStampa: Tel Aviv, al via la prima udienza sul caso Eitan. La zia tutrice: “Voglio che torni subito a casa” - GianfrancoNuzz5 : Come mai la loquacissima signora Dureghello tace sul caso del piccolo Eitan 'ebreo per forza'? -