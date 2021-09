Bertolaso punta le mascherine | «Potremo toglierle al chiuso con Green pass e più ragazzi vaccinati»

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 settembre 2021) La mascherina? «Si potrebbe togliere in alcuni luoghi al, come i cinema e i teatri, in presenza di due requisiti: una copertura vaccinale a due dosi superiore all’80% degli over 12 e la garanzia di controllo del(che oggi non c’è sempre, diciamolo)». La pensa così Guido, coordinatore della campagna anti-Covid in Lombardia. In un’intervista al Corriere della Sera, il consulente della Regione Lombardia per l’emergenza Covid si dice soddisfatto di come sta andando la campagna vaccinale in Lombardia. E in effetti sembrano lontani i tempi della partenza in sordina, con la regione tra gli ultimi posti in classifica per numero di vaccini somministrati contro il Coronavirus. Certo, restano ancora 1 milione e 50mila lombardi e lombarde non, spiega ...