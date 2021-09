Basket, Eurocup Femminile: Campobasso e Sassari debuttano con una vittoria nei preliminari (Di giovedì 23 settembre 2021) E’ iniziata questa sera la campagna europea del Basket Femminile in Eurocup. Sono scese in campo La Molisana Campobasso e la Dinamo Sassari, per i match di andata dei preliminari di qualificazione alla fase a gironi. Entrambe le nostre compagini hanno giocato di fronte al pubblico amico, con le gare di ritorno in programma la settimana prossima a campi invertiti. Nel match di scena nel capoluogo molisano, le ragazze di coach Sabatelli battono 65-64 le spagnole dell’Ensino Lugo al loro debutto nella competizione. Sarà ora importante difendere il punto di vantaggio in vista del ritorno della settimana prossima, tenendo conto della differenza canestri. Primo quarto di studio da parte di entrambe le squadre, che forse pagano un po’ lo scotto del debutto continentale. Dopo un botta e ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) E’ iniziata questa sera la campagna europea delin. Sono scese in campo La Molisanae la Dinamo, per i match di andata deidi qualificazione alla fase a gironi. Entrambe le nostre compagini hanno giocato di fronte al pubblico amico, con le gare di ritorno in programma la settimana prossima a campi invertiti. Nel match di scena nel capoluogo molisano, le ragazze di coach Sabatelli battono 65-64 le spagnole dell’Ensino Lugo al loro debutto nella competizione. Sarà ora importante difendere il punto di vantaggio in vista del ritorno della settimana prossima, tenendo conto della differenza canestri. Primo quarto di studio da parte di entrambe le squadre, che forse pagano un po’ lo scotto del debutto continentale. Dopo un botta e ...

