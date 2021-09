Allegri sorride | Arthur pronto a ritornare in squadra | segnata la data di rientro

(Di giovedì 23 settembre 2021) Nonostante la paura di ieri per l’incidente stradale subito, arrivano ottime notizie per il brasilianofinalmente ha ricevuto il referto sulle condizioni del suo centrocampista e i medici juventini hanno dato il via libera al. Le visite mediche svolte stamattina dall’ex Barcellona, secondo quanto riportato da JuventusNews24.com, hanno potuto constatare la guarigione del giocatore dopo l’operazione fatta qualche mese fa. Adesso il brasiliano ha il benestare del JMedical per ricominciare ad allenarsi con lanei prossimi giorni. Ma c’è di più, addirittura si è stimato che la possibile convocazione del centrocampista bianconero potrebbe avvenire giorno 17 Ottobre contro la Roma, dopo la sosta delle nazionali. Misterallora potrebbe ritrovare presto un giocatore ...

Ultime Notizie dalla rete : Allegri sorride

TuttoJuve24.it

