Udienza generale | qual è la strada per un futuro di speranza

(Di mercoledì 22 settembre 2021) IL Santo Padre nella consueta catechesi del mercoledì ci indica la via da seguire insieme per ottenere unricco di attese Una settimana fa esatta, si concludeva il viaggio di papa Francesco a Budapest e in Slovacchia. Come da consuetudine, il Santo Padre ha voluto rievocarlo nell’successiva. Budapest: davanti al mistero dell’Eucaristia L'articolo proviene da La Luce di Maria.

'La violenza sulle donne è una piaga aperta, dappertutto': nell'di oggi Papa Francesco è ritornato sul recente viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia ricordando la Beata Anna Kolesárová, ragazza slovacca che "a costo della vita difese la ...del Papa interamente dedicata al recente viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia. 'Lo riassumerei così: è stato un pellegrinaggio di preghiera, un pellegrinaggio alle radici, un ...IL Santo Padre nella consueta catechesi del mercoledì ci indica la via da seguire insieme per ottenere un futuro ricco di attese ...Udienza generale del Papa interamente dedicata al recente viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia. "Lo riassumerei così: è stato un pellegrinaggio di preghiera, un pellegrinaggio alle radici, un ...