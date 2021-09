Trump fa causa al Nyt e sua nipote per reportage su tasse (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'ex presidente americano Donald Trump ha fatto causa a sua nipote, Mary Trump, e al New York Times (Nyt) - oltre che a tre giornalisti del quotidiano - per un reportage del 2018 sulla sua situazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'ex presidente americano Donaldha fattoa sua, Mary, e al New York Times (Nyt) - oltre che a tre giornalisti del quotidiano - per undel 2018 sulla sua situazione ...

