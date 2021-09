Terremoto in Australia: scossa di Ml 6.0: lievi danni a edifici (Di mercoledì 22 settembre 2021) Terremoto in Australia di magnitudo 6.0 a 100 km da Melbourne: danni a edifici, gente in strada Un Terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito l’Australia sud-orientale, l’epicentro a cento chilometri da Melbourne. I cittadini in preda al panico, in un’area non abituata ai terremoti, si sono riversati in strada. Si registrano danni agli edifici e, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 22 settembre 2021)indi magnitudo 6.0 a 100 km da Melbourne:, gente in strada Undi magnitudo 6.0 ha colpito l’sud-orientale, l’epicentro a cento chilometri da Melbourne. I cittadini in preda al panico, in un’area non abituata ai terremoti, si sono riversati in strada. Si registranoaglie,

Advertising

Radio1Rai : ??#Australia Un terremoto di magnitudo 5.8 è stato registrato nella zona sud-orientale del Paese. In seguito alla sc… - MediasetTgcom24 : Australia, terremoto di magnitudo 6.0: lievi danni a edifici #australia - RaiNews : Magnitudo 5.8: avvertita anche a Sydney - rebeka4711 : RT @FrancoScarsell2: Un raro e potente terremoto ha colpito,nella notte Italiana,lo stato del Victoria in l’Australia. Il sisma di magnitud… - FrancoScarsell2 : Un raro e potente terremoto ha colpito,nella notte Italiana,lo stato del Victoria in l’Australia. Il sisma di magni… -