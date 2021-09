Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli su Disney+, ecco quando sarà disponibile – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 22 settembre 2021) Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli sarà disponibile in streaming su Disney+ e senza costi aggiuntivi: l’azienda ha annunciato la data di uscita del film sulla piattaforma.. Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli sarà disponibile in streaming su Disney+, senza costi aggiuntivi per gli abbonati. quando? A partire dal 12 novembre. Capace di totalizzare incassi record negli USA, Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli non seguirà lo stesso percorso scelto per Black Widow (qui la recensione), dunque non approderà su Disney Plus in anticipo con un supplemento. Ciò ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 22 settembre 2021)-Chi e ladeiin streaming sue senza costi aggiuntivi: l’azienda ha annunciato la data di uscita del film sulla piattaforma..-Chi e ladeiin streaming su, senza costi aggiuntivi per gli abbonati.? A partire dal 12 novembre. Capace di totalizzare incassi record negli USA,-Chi e Ladeinon seguirà lo stesso percorso scelto per Black Widow (qui la recensione), dunque non approderà su Disney Plus in anticipo con un supplemento. Ciò ...

