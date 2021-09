Scienziato nucleare iraniano ucciso da un' intelligenza artificiale

(Di mercoledì 22 settembre 2021) A fine novembre 2020 loMohsen Fakhrizadeh fuin Iran. Israele non lo ha mai confermato ufficialmente, ma, secondo il New York Times , Mohsen Fakhrizadeh morì con ...

Advertising

ilpost : Mohsen Fakhrizadeh, uno dei più importanti scienziati nucleari iraniani, era considerato da Israele e gli Stati Uni… - Marilenapas : RT @ilpost: Mohsen Fakhrizadeh, uno dei più importanti scienziati nucleari iraniani, era considerato da Israele e gli Stati Uniti la mente… - Dondolino72 : RT @ilpost: Mohsen Fakhrizadeh, uno dei più importanti scienziati nucleari iraniani, era considerato da Israele e gli Stati Uniti la mente… - pixel_di : RT @ilpost: Mohsen Fakhrizadeh, uno dei più importanti scienziati nucleari iraniani, era considerato da Israele e gli Stati Uniti la mente… - klaretta2006 : RT @ilpost: Mohsen Fakhrizadeh, uno dei più importanti scienziati nucleari iraniani, era considerato da Israele e gli Stati Uniti la mente… -

Ultime Notizie dalla rete : Scienziato nucleare

TGCOM

A fine novembre 2020 loiraniano Mohsen Fakhrizadeh fu ucciso in Iran. Israele non lo ha mai confermato ufficialmente, ma, secondo il New York Times , Mohsen Fakhrizadeh morì con un'operazione di ...... inoltre è un ricercatore associato dell'Istituto Nazionale di Fisica(Infn). I lavori che ...alla cromodinamica quantistica e lo studio dei sistemi disordinati complessi" ma lodeve ...Mohsen Fakhrizadeh fu assassinato lo scorso novembre con una mitragliatrice attivata a distanza. La ricostruzione del New York Times ...Big Boss come Solid Snake, è l'eroe, il mito e la leggenda creata da Hideo Kojima, un personaggio ispirato da grandi valori, cercando di trasmetterli ...