Previsioni 10eLotto 5 minuti del 22-09-2021 con 4 numeri

Leggi su gigilotto

(Di mercoledì 22 settembre 2021)del 22-09-, pronostico elaborato con quattroin gioco, valide dal concorso numero 89 di oggi. Ledel 22-09-, pronostico composto da 3 quartine, per la sorte del uno, due, tre e quattrovincenti.valide dal concorso numero 89 del 22-09-76.78.06.3376.78.06.7976.78.33.79 ATTENZIONE: La previsione sopra esposta e valida per 9 concorsi a partire da numero indicato, ma può essere messa in gioco anche al di fuori del periodo indicato, perché essendo tante le estrazioni di una giornata le quartine tendono a riapertisi Ecco alcuni consigli per metterle in gioco anche al di fuori ...