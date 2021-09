Polifonie e sacre pezze

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Laura Ottaviantonio, abruzzese di origine, cucina e fotografa nella sua casa di Sabina, in provincia Roma, terra famosa per la produzione di olio, nocciole e, soprattutto, ciliegie. Il suo blog Ricette e vicende e il suo profilo Instagram raccolgono i suoi racconti di cibo quotidiano. Ci racconti com’è nata la passione per la fotografia? E quella per la cucina? Della fotografia ciò che mi rappresenta di più è la sfrontatezza dell’autodidatta che fa quello che sa senza sapere se fa bene o fa male. Avrei potuto incrementare le mie conoscenze come oggi fanno molti, ma la verità è che ai corsi di fotografia ho sempre preferito quelli di cucina come racconta l’armamentario di attrezzature che mi piace tenere a portata di mano: mortai di ogni grandezza, matterelli, teglie di ogni genere e una folta famigliola di casseruole in ghisa sempre pronte all’uso. So che sei ...