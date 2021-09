Nunzio: chi è il ballerino di Amici 2021? Cognome, età, sfida, Raimondo Todaro, Instagram (Di mercoledì 22 settembre 2021) La nuova edizione di Amici 2021 ha un cast ricco di nuovi talenti: scopriamo chi è Nunzio, il ballerino latino, attualmente sospeso, che si sfiderà durante la prossima puntata per ottenere un banco nella squadra di Raimondo Todaro. Leggi anche: Amici 21: anticipazioni prossime puntate Amici 21: chi sono i nuovi allievi? Amici 2021 ha fatto il... Leggi su donnapop (Di mercoledì 22 settembre 2021) La nuova edizione diha un cast ricco di nuovi talenti: scopriamo chi è, illatino, attualmente sospeso, che si sfiderà durante la prossima puntata per ottenere un banco nella squadra di. Leggi anche:21: anticipazioni prossime puntate21: chi sono i nuovi allievi?ha fatto il...

Advertising

bcksbrns : RT @HoUnNomeCorto: A me di chi é bravo non interessa io necessito che LDA Nunzio e Inder non si separino #amici21 - rebeehhhh : RT @HoUnNomeCorto: A me di chi é bravo non interessa io necessito che LDA Nunzio e Inder non si separino #amici21 - machebelcasino : @Graziana_McLove Ma chi è Nunzio???? - _callmeLu_ : ora voglio sapere chi sono i vostri protetti i miei sono : Alex, LDA, Carola, Mirko e Nunzio #amici21 - wondermaewall : Sapere chi mi ricorda Nunzio quando parla? Catarella del commissario Montalbano GIURO È IDENTICO -